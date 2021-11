La cantante dei Brass Against ha urinato sul palco in faccia a un fan – VIDEO SHOCK

Incredibile episodio al “Festival Welcome to Rockville” in Florida. Le scuse della band: “Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli”.

Le rock band sono spesso provocatorie e dissacranti. Quanto accaduto in Florida al “Festival Welcome to Rockville” supera, però, ogni fantasia. Sophia Urista, cantante dei Brass Against, infatti, ha urinato sul palco in faccia a un fan. L’episodio è avvenuto lo scorso 11 novembre a Daytona Beach.

La cantante ha chiamato sul palco un fan, il quale si è steso per terra e ha ricevuto in faccia l’urina della cantante. Un gesto che ha sbigottito gli spettatori presenti al concerto. La notizia ha fatto il giro del mondo e sono tantissime le critiche piovute sulla band musicale.

Sophia Urista in passato ha partecipato come concorrente all’undicesima stagione di The Voice, in America. Fu anche scelta da Miley Cirus, giudice di allora.

La band si è scusata per quanto accaduto con questo tweet: “Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli”.

Il momento è stato ripreso da diversi spettatori presenti al “Festival Welcome to Rockville”.

Ecco il video dell’incredibile episodio: