Casalino chiama Spadafora e lo bacchetta. Lite all’interno dei Cinque Stelle?

Durante l’assemblea con i gruppi parlamentari, Spadafora avrebbe rivelato di aver ricevuto una telefonata polemica da Rocco Casalino.

Continuano le polemiche all’interno dei cinque stelle. Dopo il coming out dell’ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, a tenere banco in queste ore è una presunta telefonata con toni irritati fra quest’ultimo e Rocco Casalino.

Al portavoce di Giuseppe Conte non è andata giù l’intervista di Spadafora alla trasmissione ‘Che tempo che fa’. L’ex ministro dello sport, infatti, aveva fatto coming out dichiarando a tutti la sua omosessualità. Immediata la smentita di Rocco Casalino. Il portavoce di Conte ha affermato di essersi complimentato con Spadafora per la sensibilità dimostrata nell’intervista, ringraziandolo anche per il libro che ha ricevuto a casa.

Lite Spadafora-Casalino? Le parole in assemblea dell’ex ministro dello sport: “Non posso ricevere chiamate del genere”

Ma qualcosa su questa vicenda non torna. Infatti, Spadafora, durante l’assemblea con i gruppi parlamentari dei cinque stelle, avrebbe rivelato di aver dovuto rispondere a una chiamata dai “toni irritati” di Rocco Casalino. Spadafora ha fatto capire di non aver digerito questo atteggiamento: “Non posso ricevere chiamate del genere”. Questo il duro messaggio lanciato.

E ancora: “Avevo un ruolo e una reputazione prima della mia esperienza politica e ho la libertà di andare in televisione a presentare un mio libro in uscita”.

Il riferimento è chiaro. Spadafora, infatti, prima del suo inserimento in politica è stato presidente di Unicef Italia.