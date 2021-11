Gazza entra in un’auto e ruba una sigaretta ad un automobilista incredulo: il video è virale

Chi ha detto che gli uccelli non sono intelligenti? In un video divenuto virale si vede una gazza entrare nell’abitacolo di un’auto e scegliere con cura cosa portar via: una sigaretta che utilizzerà probabilmente per fare il nido

Sono immagini a dir poco sensazionali quelle che arrivano dal nord della Cina, frutto delle riprese di un automobilista rimasto letteralmente a bocca aperta nell’osservare il comportamento di una gazza. Il video registrato il 15 novembre nella città di Dalian, nella provincia di Liaoning, mostra il volatile posarsi sul parabrezza del veicolo per poi spostarsi sopra allo specchietto retrovisore di sinistra: a quel punto l’automobilista, sempre telefonino alla mano, decide di aprire il finestrino e senza farselo domandare due volte l’uccello entra nel veicolo e raggiunge l’estremità opposta, controllando cosa sia presente all’interno dell’auto.

Utenti dei social increduli di fronte all’intelligenza dell’uccello

Quando il conducente si rende conto che la gazza sta ‘puntando’ il suo pacchetto di sigarette posto in uno scompartimento del veicolo cerca di afferrarlo ma subito il volatile glielo strappa dalle mani e lo porta con sè, rimuovendo una sigaretta dalla confezione, tenendola saldamente con il becco e rimanendo ancora per qualche istante sopra al volante di fronte all’uomo. Terminato il suo lavoro, esce dal finestrino aperto e dopo pochi secondi spicca il volo e si allontana. L’incredibile video, che mostra tutta l’intelligenza dell’uccello nel cercare l’oggetto da sottrarre all’automobilista, è immediatamente divenuto virale sui social. Ed in tanti si sono chiesti a che cosa gli servirà quella sigaretta: con tutta probabilità verrà impiegata per costruire un nido.