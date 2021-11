Interviene per difendere un uomo rapinato da una banda di tre ladri: pugnalato, ora lotta per la vita

Un senzatetto che ha cercato di aiutare la vittima di una rapina ad una stazione di servizio è stata accerchiata dai tre ladri e durante la collutazione ha riportato ferite gravissime

Un buon samaritano sta lottando per la sua stessa vita dopo aver cercato di fermare una banda di ladri durante una rapina a mano armata. La tragica notizia arriva dalla cittadina di Channelview in Texas, Stati Uniti: il trio avrebbe accoltellato ripetutamente l’uomo, provocandogli gravi ferite, dopo che questi è intervenuto per cercare di sventare la rapina da loro progettata. I tre sono stati identificati, come dichiarato da Ed Gonzales, sceriffo della contea di Harris: si tratta del 24enne Ivan Suarez, del 33enne Nathan Rhodes e del 24enne Mario Segura, accusati di rapina di un cliente in una stazione di servizio e accoltellamento di un uomo, senzatetto, che ha cercato di fermarli. I reati loro contestati sono, dunque, aggressione aggravata e rapina aggravata. Nelle ore successive Eyewitness News ha ottenuto i filmati delle telecamere di videosorveglinanza che mostrano l’incidente che ha portato all’accoltellamento, avvenuto lunedì sera fuori da una stazione di servizio al 15799 East Freeway, vicino a Sheldon Road.

Secondo la ricostruzione fornita dall’ufficio dello sceriffo, i tre erano a bordo di un Suv rosso: erano senza benzina e avrebbero preso di mira un altro uomo che stava facendo rifornimento. I sospetti hanno estratto i loro coltelli quando la vittima si è rifiutata di cedere alle loro minacce. Un senzatetto che si trovava dall’altra parte della strada ha afferrato un machete ed è intervenuto cercando di aiutare il ragazzo derubato ed è stato allora che la banda lo ha accerchiato ed iniziato a colpire. “Erano in tre contro uno”, ha detto Roberto Diaz, un testimone che lavora poco distante. “Ho visto un machete e un paio di coltelli e sono abbastanza sicuro che sia stato pugnalato gravemente”. Infatti l’uomo è stato accoltellato più volte e portato in ospedale con ferite potenzialmente fatali.

Rhodes e Suarez si trovano in stato di fermo mentre le ricerche di Segura sono in corso e ne è stata fornita una descrizione; si ritiene che anche lui sia un senza fissa dimosa. Il tenente Paul Bruce di HCSO ha detto che l’unico errore della vittima è stato quello di voler aiutare un’altra persona. “Non consigliamo di farlo, contattate subito le forze dell’ordine in questi casi”.