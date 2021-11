Precipita dal terzo piano di un palazzo mentre pulisce i vetri di casa: ex insegnante trovato morto nel cortile

Quando hanno visto il suo corpo nel cortile non c’era purtroppo più nulla da fare. Poco prima l’uomo, un 82enne, era infatti precipitato nel vuoto mentre stava pulendo i vetri di casa

Una disattenzione è costata cara ad un anziano di 82 anni, precipitato nel vuoto e deceduto mentre stava svolgendo un’attività domestica. Stando a quanto appreso l’uomo, che viveva solo in un appartamento al terzo piano di un condominio a Trento, stava infatti pulendo i vetri di casa: improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio e, non riuscendo a trovare un appiglio è caduto. Un volo di diversi metri al quale ha fatto seguito l’impatto nel cortile del palazzo. Intorno alle 17 del 17 novembre è arrivata la chiamata al numero unico per le emergenze 112 fatta da uno degli altri inquilini e che segnalava una persona a terra e non cosciente.

LEGGI ANCHE =>> Ha un incidente d’auto in autostrada: per paura di essere investita precipita dalla rampa, morta 17enne

L’82enne era molto conosciuto in città

Ma quando i paramedici sono arrivati sul posto per E.Z., un professore in pensione, non c’era più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Il volo sarebbe avvenuto da una finestra dell’abitazione in via Sanseverino; a riprova del fatto che si sia trattata di una tragica fatalità e non di un gesto estremo vi sono i flaconi di detergente rinvenuti accanto alla finestra. L’anziano, conosciuto in città per aver insegnato molti anni all’Einap, aveva ultimato gli studi di perito industriale iniziando subito a dedicarsi all’insegnamento. Aveva due figli e ha formato molte generazioni di studenti.