Venditore ambulante in pensione vince un appartamento da un milione spendendo pochi centesimi

Quando un venditore ambulante in pensione ha speso circa 3 dollari per una bottiglia di gel di aloe vera ed un piatto, non si aspettava certamente di diventare il vincitore di un’unità condominiale da un milione di dollari

Fortuna davvero incredibile per un ex venditore ambulante in pensione, la cui vita è stata stravolta in positivo grazie ad una vincita inaspettata. Chow Meng Cheng, questo il nome dell’uomo, ha infatti vinto un’unità condominiale del valore di un milione di dollari ubicata a Normanton Park, a Singapore, semplicemente spendendo 3 dollari per acquistare una bottiglia di gel di aloe vera e del nasi lemak, un piatto nazionale in Malesia. Il 70enne si è portato a casa il premio più importante del giveaway dell’11 novembre della piattaforma di e-commerce Lazada che ha annunciato i suoi vincitori mercoledì 17 novembre. Si tratta di un evento di vendita online globale multimiliardario in cui le aziende di e-commerce organizzano concorsi per invogliare i clienti ad utilizzare le loro piattaforme.

Lazada annunciò ad ottobre che avrebbe consegnato un moderno appartamento con una camera da letto che sarebbe stato co-sponsorizzato dall’agenzia immobiliare PropNex, in un sorteggio in programma nell’ambito dell’evento dell’11 novembre. Per partecipare all’estrazione gli acquirenti dovevano raccogliere delle chiavi d’oro completando le missioni e giocare ad un game sull’app Lazada chiamato Lazzie Star. Alcune delle missioni includevano la presentazione di un amico a Lazzie Star e l’acquisto dell’edizione PropNex di Monopoly nel negozio Lazada; più chiavi venivano raccolti maggiori sarebbero state le probabilità di vincita. Il signor Chow, che ha venduto zuppa di noodle di pesce per oltre 30 anni per sostenere la sua famiglia di cinque persone, ha affermato di aver vinto cinque chiavi d’oro dopo essere stato introdotto da sua figlia al gioco.

Le parole del vincitore incredulo

“Non ho ancora pienamente compreso quello che mi è successo. Inizialmente, ho pensato che fosse una truffa quando il team di Lazada mi ha sorpreso con la notizia. Non sono mai stato così fortunato in vita mia”, ha detto Chow. Ha aggiunto di aver iniziato a fare acquisti su Lazada nel 2017 e di aver aumentato l’acquisto di beni di prima necessità online con l’inizio della pandemia di Covid. “Con l’11.11 di quest’anno che ha raggiunto ancora una volta vendite da record, siamo lieti di poter mostrare le possibilità offerte dall’e-commerce nel cambiare la vita” ha dichiarato Loh Wee Lee, amministratore delegato di Lazada Singapore.