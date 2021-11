“Se lo vedete segnalatelo subito”. È allarme megaspider, può perforare anche un’unghia umana

Si tratta di un ragno enorme e particolarmente velenoso, le autorità hanno chiesto aiuto alla popolazione per poter intervenire prontamente qualora ne venga avvistato uno

È allarme per un pericoloso ragno il cui veleno può causare conseguenze molto gravi. Si chiama megaspider, soprannome dell’atrax robustus australiano, un aracnide che raggiunge i dieci centimetri, zampe comprese, due dei quali di sole zanne e con un corpo centrale del diametro di 5 centimetri. Oltre ad essere particolarmente grande, questo ragno è molto robusto e forte ed è addirittura in grado di perforare le unghie di una persona. In Australia ne è stato segnalato uno, come riportato dall’Australian Reptile Park di Somersby sulla pagina web ufficiale: i responsabili del parco hanno trovato un tupperware sprovvisto di etichetta con all’interno l’enorme aracnide. E sono rimasti sorpresi per le sue dimensioni: sono bastate poche ricerche per identificarlo, si tratta di un raro esemplare di ragno a imbuto, anche detto ragno del cardinale, che potrebbe essere scambiato per una tarantola.

Le parole del responsabile del parco

Ma non è tutto perchè l’esemplare lasciato davanti all’ingresso del parco è probabilmente il più grande ad oggi mai visto nell’intero stato. Michael Tate, responsabile della struttura, ha a tal proposito dichiarato: “È insolitamente grande e se riusciamo a convincere il pubblico a consegnare più ragni come questo, il risultato sarà solo il salvataggio di più vite umane a causa dell’enorme quantità di veleno che possono produrre le zanne di questi esemplari”.