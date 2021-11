Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 21 novembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 21 novembre 2021.

Cosa ci riserva la puntata di oggi, domenica 21 novembre 2021, di “Domenica In”? Ecco, di seguito, gli ospiti che Mara Venier intervisterà per noi, a partire dalle 14:00, in diretta dagli “studi Fabrizio Frizzi”.

Gli ospiti di “Domenica In” del 21 novembre 2021

La puntata si aprirà con la partecipazione di Gina Lollobrigida, accompagnata dal suo avvocato Antonio Ingroia. La famosa attrice ha una causa in corso con il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno. Si passerà, poi, al consueto talk show dedicato all’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, andata in onda ieri sera, in prima serata su Raiuno. Per parlare del programma, saranno presenti in studio i due concorrenti Morgan e Memo Remigi. La conduttrice Elisa Isoardi sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata, mentre Pierpaolo Pretelli, ormai presenza fissa del programma da qualche settimana, in seguito alla partecipazione a “Tale e Quale Show”, farà il suo ritorno in studio per ballare sulle note di un brano tratto dal celebre film “Dirty Dancing-Balli proibiti” e partecipare all’ormai immancabile gioco telefonico.

Maria Rita Gagliardi