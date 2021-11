Mamma da record con 22 figli svela come riesce a tenerli calmi durante i lunghi viaggi in auto

Sue Radford ha la famiglia più numerose del Regno Unito con 22 figli e recentemente ha spiegato come riesce a mantenerli tutti tranquilli quando viaggiano in macchina

Come tenere a bada una famiglia composta da 22 figli durante i lunghi viaggi in macchina? Lo ha rivelato una donna che si trova costantemente ad avere a che fare con un problema di questo tipo: è Sue Radford, una donna che ha la famiglia più numerosa dell’intero Regno Unito e che di recente ha rivelato come riesce a mantenere felice la sua prole durante i viaggi verso le mete di vacanza. Per i genitori di uno o due figli i viaggi in auto possono rappresentare un compito molto difficile perchè trattenere un bambino irrequieto in uno spazio ridotto come un veicolo può non essere una passeggiata. Sue, che di figli ne ha 22, ha dato un’idea di come affronta il problema. Ha condiviso una foto su Instagram di molti dei suoi figli seduti comodamente in macchina a guardare gli iPad attaccati allo schienale dei sedili e giocare su varie console. La mamma ha scritto: “Cercando di intrattenere i bambini durante un lungo viaggio”.

Sue e Noel sono i genitori di Chris, 32 anni, Sophie, 27, Chloe, 26, Jack, 24, Daniel, 22, Luke, 21, Millie, 20, Katie, 19, James, 18, Ellie, 16, Aimee, 15, Josh, 14, Max, 12, Tillie, 11, Oscar, 10, Casper, 9, Hallie, 6, Phoebe, 5, Archie, 4, Bonnie, 3 e Heidie, un anno. Tragicamente il diciassettesimo figlio della coppia, Alfie, è nato morto nel 2014.

Come riescono a occuparsi di tutti i figli

In un post successivo ha detto che la famiglia era arrivata in un hotel dell’aeroporto prima di un volo per le vacanze. Ha detto che era in grado di rilassarsi, ma che “lo stress degli aeroporti era improvvisamente tornato a colpire”. La 46enne è stata protagonista del documentario di Canale 5 22 Kids & Counting, in cui mostra come lei e il marito a far fronte all’essere una famiglia così grande. Sue e Noel hanno recentemente affermato di aver speso più di 1 milione di sterline per crescere i loro 22 figli. I Radford affermano di non rivendicare benefici dal governo e di vivere del reddito dell’attività di panetteria di Noel e del loro documentario televisivo. Ogni giorno, Sue passa ore a riordinare la loro casa, un’ex casa di cura con 10 posti letto a Morecambe che è stata recentemente rinnovata. All’inizio di questo mese ha rivelato di aver già iniziato i suoi acquisti natalizi per assicurarsi che tutti i suoi figli abbiano un regalo.