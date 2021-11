Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la tredicesima giornata

Tredicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter batte il Napoli e si riavvicina alla vetta. Milan sconfitto a Firenze.

Il tredicesimo turno si è aperto sabato alle 15 con la roboante vittoria dell’Atalanta contro lo Spezia per 5-2. Per i ragazzi di Gasperini a segno Pasalic due volte, Zapata, Muriel e Malinovskyi; Spezia in gol con una doppietta di Nzola. La Juventus ha espugnato l’Olimpico, battendo la Lazio per 2-0 grazie a una doppietta di Bonucci su rigore.

Primo passo falso stagionale per il Milan di Pioli. I rossoneri, infatti, sono stati battuti per 4-3 a Firenze. Per i viola a segno Vlahovic con una doppietta, Duncan e Saponara; ai rossoneri non sono bastati i due gol di Ibrahimovic e l’autorete di Venuti. Alle 12.30 di domenica Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato per 2-2. Emiliani in gol con Scamacca e Berardi, mentre i sardi sono andati in gol con Keita e Joao Pedro.

Nei due incontri domenicali delle 15 si sono registrate le vittorie in trasferta di Sampdoria e Venezia. I blucerchiati si sono imposti per 0-2 a Salerno, sfruttando un autogol di Di Tacchio e un gol di Candreva. I lagunari, invece, hanno conquistato bottino pieno a Bologna, grazie a un gol di Okereke.

Nel big match di giornata, l’Inter ha fermato la capolista Napoli per 3-2. Per i nerazzurri in gol Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez; per i partenopei a nulla sono servite le reti di Zielinski e Mertens. Alle 20.45 la Roma ha battuto 0-2 il Genoa a Marassi, grazie a due splendidi gol del giovanissimo Felix Afena-Gyan.

Il turno si è chiuso con i due posticipi del lunedì. Alle 18.30 il Verona (gol di Barak e Tameze) ha superato in extremis l’Empoli (in rete con Romagnoli) per 2-1. Nel ‘Monday Night’ il Torino ha avuto la meglio dell’Udinese sempre per 2-1. Per i granata in gol Brekalo e Bremer; rete della bandiera dell’Udinese firmata Forestieri.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA: Atalanta-Spezia 5-2; Lazio-Juventus 0-2; Fiorentina-Milan 4-3; Sassuolo-Cagliari 2-2; Bologna-Venezia 0-1; Salernitana-Sampdoria 0-2; Inter-Napoli 3-2; Genoa-Roma 0-2; Verona-Empoli 2-1; Torino-Udinese 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 7.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 10, Vlahovic (Fiorentina) 10, Simeone (Verona) 9, Joao Pedro (Cagliari) 8, Zapata (Atalanta) 8, Dzeko (Inter) 7, Destro (Genoa) 6, Berardi (Sassuolo) 6, Lautaro Martinez (Inter) 6.