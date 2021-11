16enne lotta per la vita dopo essere stata trovata priva di sensi fuori da una palestra: è mistero

Un’adolescente si trova in condizioni critiche dopo essere stata trovata incosciente fuori da una palestra a vicina ad una strada trafficata

Cosa è successo ad una 16enne che versa al momento in gravi condizioni in ospedale? Se lo domandano in tanti a Liverpool dopo che l’adolescente è stata trovata priva di sensi fuori da una palestra e vicino ad una strada trafficata. La scoperta è avvenuta nella serata del 22 novembre di fronte alla palestra dell’Everton Park Lifestyle in Great Homer Street e stando ad una ricostruzione dei fatti la 16enne potrebbe essere collassata tra le 21.30 e le 22.45 per ragioni che però devono ancora essere chiarite. Il vicedirettore della palestra Norbert Telek ha detto di essere arrivato al lavoro questa mattina presto trovando un grosso cordone di polizia all’esterno. Infatti le forze dell’ordine sono presenti nell’area sin da ieri notte e hanno creato un cordone di fronte al supermercato Sainsbury’s e ad un altro complesso di palestre, The Gym, aperto 24 ore su 24.

Le forze dell’ordine stanno effettuando rilievi e cercando eventuali prove per capire se la giovane sia stata aggredita o meno. “Sono rimasto scioccato quando ho scoperto cosa era successo. È così giovane, speriamo si rimetta presto” ha sottolineato Telek. “Mi sono trasferito qui tre mesi fa e mi piace vivere qui intorno, è una bella zona. Sono scioccato per quello che è successo. È orribile”, ha invece detto un residente.

Le parole della polizia

Sono in corso ampie indagini acquisendo filmati dalle telecamere di videosorveglianza e ascoltando testimonianze, oltre ad indagini forensi per stabilire tutte le circostanze. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti. “Se ieri sera ti trovavi nella zona di Great Homer Street e hai visto qualcosa o qualcuno sospetto, faccelo sapere”, ha detto il sergente Timothy Farley. “Siamo nelle primissime fasi di questa indagine e stiamo lavorando per stabilire le circostanze complete di come una giovane donna è stata trovata senza sensi”. Le autorità hanno anche chiesto agli automobilisti di osservare i video delle loro dashcam perchè potrebbero aver catturato qualcosa.