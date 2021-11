Anziana attraversa rischiando di essere investita: lo splendido gesto dei vigili del fuoco fa il giro del mondo

Un’anziana è stata provvidenzialmente tratta in salvo da un’autompompa dei vigili del fuoco mentre si accingeva ad attraversare un tratto stradale molto trafficato

Tutta sola e non senza difficoltà, ha cercato di attraversare una strada estremamente trafficata e caratterizzata da molte corsie, con il concreto rischio di essere investita e uccisa da un automobilista o da un pullman ma un gesto altruista e provvidenziale ha evitato il peggio ed il tutto è stato catturato da una telecamera di videosorveglianza. È successo nella città di Kaliningrad, in Russia, dove una donna anziana e con il bastone è stata filmata nel bel mezzo di un tratto stradale caratterizzato da tre corsie per senso di marcia oltre a due corsie centrali adibite al transito dei tram. L’anziana stava per avventurarsi nella seconda parte dell’attraversamento, con decine di veicoli e bus che le sfrecciavano davanti e alle spalle, mettendo così a serio rischio la sua vita.

I vigili del fuoco hanno creato un cordone protettivo

Ad un certo punto però alle sue spalle arriva un camion dei pompieri che stava passando di lì per caso: l’autista dell’autopompa dei vigili del fuoco si è reso subito conto della situazione di potenziale pericolo e dopo aver superato la signora sulla destra si è fermato in obliquo davanti a lei proteggendola. Dal mezzo sono poi scesi diversi vigili del fuoco che hanno creato una sorta di cordone protettivo consentendo all’anziana di attraversare in sicurezza il resto della strada. Il video diffuso nelle ore successive sul web, è subito diventato virale mostrando lo splendido e altruista gesto dei pompieri nei confronti di una persona in difficoltà.