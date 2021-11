Studentessa colpisce l’insegnante, la minaccia e fa commenti a sfondo razziale: il video indigna tutti

Sono scioccanti le immagini di un video che mostrano una studentessa insultare, minacciare e fare affermazioni a sfondo razziale contro la sua insegnante. Avviata un’indagine

Una studentessa texana ha colpito un’insegnante di scuola superiore in classe e di fronte agli altri studenti, poi ha telefonato a sua madre e ha fatto commenti a sfondo razziale, secondo quanto mostrato in un video filmato da un alunno ed in mano ai funzionari distrettuali dopo essere diventato virale. Una clip di 75 secondi, diffusa su Twitter, mostra una ragazza bianca le cui generalità non sono state rese note colpire un’insegnante di colore al braccio alla Castleberry High School di Fort Worth dopo essersi avvicinata alla cattedra dove la professoressa stava facendo una telefonata. “Tratta con me” dice la studentessa infuriata all’insegnante di fronte alla classe mentre riattaccava sfacciatamente il telefono alla prof. “Oh no, no, no, no, no”, ha risposto l’insegnante mentre camminava intorno alla sua scrivania, dirigendosi verso il corridoio per chiedere aiuto. “Mi hai toccata. Non ti ho toccata”.

LEGGI ANCHE =>> Bimbo colpito in pieno da una palla rigida mentre gioca a scuola: morto a soli 13 anni

La studentessa infuriata ha afferrato il telefono sulla scrivania dell’insegnante e ha promesso di chiamare la sua “mamma”, dicendo: “Non hai intenzione di fo*****i, cagna!” L’insegnante perplessa ha quindi fatto un gesto verso la classe, indicando che non aveva idea di cosa avesse scatenato l’ira della studentessa mentre la ragazza sembrava parlare con sua madre mentre usava il telefono dell’educatore. “Ho bisogno che tu venga qui ora perché questa insegnante sta per essere fo****a”, dice la ragazza. “Vuoi parlarle tu perché è nera e mi sta facendo incazzare in questo momento.” Infine l’adolescente ha lanciato il telefono contro la sua insegnante prima di uscire dalla classe.

La dura reazione dell’istituto scolastico

I funzionari del distretto scolastico hanno dichiarato di essere rimasti molto turbati dal filmato che mostra la spropositata aggressività della studentessa accompagnata da minacce e commenti a sfondo razziale. “Vogliamo anzitutto elogiare l’insegnante per aver mantenuto la calma e per l’assoluta professionalità che ha dimostrato durante l’incidente, anche quando la situazione è divenuta violenta ed offensiva”, si legge nella dichiarazione, “sosteniamo questa insegnante in tutti i modi possibili”. I funzionari distrettuali hanno contattato le autorità locali che condurranno un’indagine in merito a quanto accaduto. “Le molestie, il razzismo e la violenza contro i nostri insegnanti non sono tollerati all’ISD di Castleberry e intraprenderemo azioni rapide ed efficaci per proteggerli in modo che possano svolgere il loro lavoro ed educare gli studenti in un ambiente sicuro“.