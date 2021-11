Camion fuori controllo si schianta contro una casa che collassa: un uomo precipita dal soggiorno al seminterrato

Un uomo di 80 anni ed un camionista sono rimasti feriti dopo che un camion della spazzatura si è schiantato contro una casa, facendola parzialmente crollare

Si trovava seduto nel suo soggiorno intento a rilassarsi quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale che ha interessato gran parte della sua abitazione. È quando accaduto ad un uomo di 80 anni, ricoverato in condizioni non gravi insieme ad un camionista dopo che un camion della spazzatura, per ragioni ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro una villetta nel South Jersey, New Jersey, Stati Uniti, facendola parzialmente crollare. Come mostrato nelle immagini catturate dai media, metà abitazione è letteralmente collassato a terra, andando a colpire il residente dell’abitazione ubicata lungo la White Horse Pike (US Route 30) vicino ad Antwerp Avenue a Egg Harbour City, nella contea di Atlantic. Il capo della polizia di Egg Harbour Marcella Aylwin ha spiegato che il pavimento è collassato e l’uomo è precipitato nel seminterrato di casa.

La ricostruzione dei fatti: tutto è nato da un incidente stradale

“Sembrava un tuono”, ha detto un vicino. In realtà si trattava di un camion che poco prima si era schiantato contro un’auto proseguendo poi nel traffico in senso contrario, attraverso un campo e un boschetto prima di colpire un albero e la casa. L’autista e l’anziano sono stati portati in ospedale: la casa a due piani si trova invece parzialmente crollata con detriti sparsi ovunque sul tavolo ed il tetto ‘in obliquo’. L’incidente è stato catturato da una telecamera di videorosveglianza e si può vedere il camion schiantarsi contro l’abitazione: Aylwin ha definito una sorta di miracolo il fatto che nessuno sia rimasto gravemente ferito. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.