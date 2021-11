Terrore sui binari: treno colpisce un’auto e la trascina via con sè. Una persona è morta

Terrificante incidente ferroviario quello avvenuto in Siberia, ripreso da un automobilista in un video divenuto virale nelle ultime ore

Si trovava fermo al passaggio a livello in attesa del transito del treno quando davanti a sè è comparso il convoglio con un veicolo parzialmente distrutto ‘appeso’ al suo fianco. Ci troviamo nella regione di Barnaul in Siberia e quello ripreso da un automobilista è il risultato di un drammatico incidente ferroviario che ha coinvolto il veicolo, probabilmente ‘catturato’ dal treno poco prima, urtandolo violentemente e poi trascinandolo con sè lungo la linea ferroviaria. L’auto in questione è una Lada, brand con il quale vengono commercializzate in alcune aree del mondo le autovetture della casa automobilistica russa AvtoVAZ: secondo quanto riportato dai media locali dentro al veicolo era presente una persona che non è riuscita a uscire in tempo e che è stata dunque portata via dal treno.

Avviata un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente

Ma non sarebbe morta sul colpo: stando alla ricostruzione dei fatti il decesso sarebbe sopraggiunto dopo che il convoglio ha trascinato via l’auto scaraventando la persona da una parte all’alta del mezzo: è stata trovata con la testa tagliata. Sul caso è stata avviata un’inchiesta per indagare le ragioni del tremendo incidente.