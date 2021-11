Serie A, dove vedere la quattordicesima giornata di campionato in tv?

La quattordicesima giornata di Serie A al via domani. I big match del turno saranno Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio.

Al via questa sera la quattordicesima giornata di Serie A con l’anticipo fra Cagliari e Salernitana. Quattro gli incontri in programma nella giornata di sabato. Alle 15 si giocheranno due sfide in contemporanea: Sampdoria-Verona ed Empoli-Fiorentina. Alle 18 all’Allianz Stadium la Juventus riceve l’Atalanta di Gasperini. Alle 20.45, invece, l’Inter di Simone Inzaghi sarà di scena a Venezia.

Alle 12.30 di domenica l’Udinese aspetta il Genoa. Il Milan di Pioli sarà impegnato a San Siro contro il Sassuolo alle ore 15. In contemporanea si giocherà la sfida fra Spezia e Bologna. Alle 18 la Roma riceve il Torino allo Stadio Olimpico. Infine, il posticipo domenicale vedrà contrapposte il Napoli e la Lazio.

Serie A, quattordicesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della quattordicesima giornata di Serie A: