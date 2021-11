Tremendo schianto tra auto e furgone, morto un 32enne: feriti moglie, i figli piccoli ed una quarta persona

Spaventoso incidente stradale per ragioni ancora da chiarire quello avvenuto a Montescudaio, costato la vita ad un giovane padre di famiglia. Quattro i feriti

Si trovava a bordo della sua auto insieme alla moglie e ai due figli di uno e quattro anni quando si è verificato l’incidente. Non ce l’ha fatta un 32enne, vittima di un gravissimo sinistro avvenuto nel comune toscano di Montescudaio, in provincia di Pisa, e che oltre al veicolo ha visto coinvolto un furgone. Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo: l’impatto, come riportato da Il Tirreno, è avvenuto sulla via dei Tre Comuni, una collisione che non ha lasciato scampo al marito e padre che in quel momento si trovava al volante della Ford Fiesta grigia. Il resto della famiglia ha riportato ferite e sono stati tutti portati all’ospedale Meyer di Firenze: secondo quanto emerso il bimbo più grande avrebbe riportato le lesioni più serie anche se le sue condizioni non sono al momento note.

Gravemente ferito il dipendente di un’azienda si Rosignano Solvay

A bordo del furgone, un Fiat Ducato di un’azienda sita nella zona industriale delle Morelline, a Rosignano Solvay, erano invece presenti due dipendenti, uno dei quali è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un 38enne che ha riportato un forte trauma cranico oltre ad una lesione all’occhio sinistro ed è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Livorno. Diverse le ambulanze intervenute sul posto per soccorrere i feriti, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine per condurre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Inevitabili i disagi al traffico. Sul caso sono state avviate le indagini per comprendere appieno l’esatta dinamica del gravissimo incidente.