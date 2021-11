49enne rivendica la proprietà del Sole: “È mio, l’ho registrato dal notaio. L’umanità deve pagarmi le tasse”

Una donna spagnola di 49 anni ha rivendicato la proprietà del sole dopo averlo ‘registrato’ presso un notaio locale all’inizio del mese di novembre

E se dovessimo pagare le tasse sul beneficio di poter godere dei raggi del Sole? Può sembrare un’assurdità ma una donna sembrerebbe intenzionata a portare avanti

questa idea dal momento che poche settimane fa ha ‘registrato’ il Sole presso un notaio rivendicandone la proprietà. L’iniziativa è di una 49enne spagnola di nome Ángeles Duràn che, ai media locali ha dichiarato: “Conosco la legge e ho sostenuto legalmente la mia richiesta. L’ho fatto io io ma chiunque avrebbe potuto farlo se gli fosse venuto in mente”. Basandosi sul trattato sullo spazio extra atmosferico che impedisce ai governi di rivendicare la proprietà dei corpi celesti la donna si è accorta che tale documento non menziona i singoli individui e ha deciso di approfittarne.

Il business plane della 49enne

Secondo Ángeles con questa scappatoia la sua richiesta potrebbe essere considerata legittima. Ora la donna che vive in Galizia vuole trarne un guadagno a spese dell’uso che l’umanità fa della sua nuova proprietà. E ha già pensato ad un business plan, un piano aziendale il cui obiettivo principale è che l’umanità paghi una tassa sull’utilizzo del Sole, a cominciare da coloro che beneficiano della produzione di energia solare. Ma i profitti non andranno unicamente a lei: la donna prevede di distribuirne la metà al governo spagnolo, il 20% al fondo pensione del paese, il 10% alla ricerca ed un altro 10% per cancellare il problema della fame nel mondo. Tenendo per sè solo il restante 10%. “Quando hai una proprietà ha senso sfruttarla. Le compagnie elettriche beneficiano dei fiumi, che sono di tutti, quindi spero di poter approfittare del Sole”.