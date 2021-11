Gatto eroe: aiuta il padrone a salvarsi dall’attacco di un velenoso serpente tigre nascosto nella spesa

Un uomo uscito di casa per un paio d’ore ha rischiato di essere attaccato da un pericoloso serpente nascosto nella sua spesa. Ma il suo gatto è riuscito ad evitare il peggio

Nelle città australiane non è fatto raro imbattersi in serpenti nei dintorni della propria abitazione o, talvolta, anche all’interno delle proprie case ma ritrovarsene uno nella spesa e per giunta di una specie particolarmente pericolosa non capita certo di frequente. E un uomo stava per farne “le spese”: è accaduto nella città di Dartmoor, Victoria, dove un gatto è riuscito a mettere in allerta il proprio padrone permettendogli così di salvarsi dal possibile attacco e morso di un serpente tigre molto velenoso e lungo un metro nascosto tra gli alimenti che poco prima aveva acquistato. Dopo aver fatto la spesa, come riportato dalla ABC, l’uomo ha lasciato le borse in cucina per poi uscire di casa, lasciando la porta dell’abitazione aperta.

Quando è rientrato, un paio d’ore dopo, si è accorto che qualcosa non andava: il suo gatto di nome Gordon infatti continuava a girare intorno ad una poltrona saltando, soffiando e cercando di graffiare anche il padrone. Il felino insomma, si comportava in maniera strana ma quando il padrone ha sollevato la poltrona non ha trovato niente di preoccupante ed è quindi uscito per andare al pub. Al suo ritorno l’animale domestico continuava a fare strani versi indirizzati questa volta verso le buste della spesa. A quel punto le ha sollevate e si è ritrovato faccia a faccia con il pericoloso rettile.

“Ho imparato una lezione grazie al mio gatto”

“Sia io, che il gatto e pure il serpente siamo saltati in aria sorpresi. Ho portato il gatto fuori di casa”, ha raccontato l’uomo ai media locali. Nel frattempo il serpente si è spostato cercando di nascondersi sotto il frigorifero ma il proprietario di casa è riuscito ad acchiapparlo e metterlo in giardino. “Se il tuo animale domestico fa qualcosa in casa che non fa di solito, facci caso”, ha detto l’uomo spiegando di aver appreso un’importante lezione. Ha rischiato grosso considerato il fatto che questo serpente è considerato tra i più pericolosi al mondo ed in caso di morso, senza uno specifico trattamento si muore in breve tempo.