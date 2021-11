La donna che ha sposato sè stessa chiede il divorzio: “Mi sono innamorata di un’altra persona”

Aveva sorpreso tutti per la sua decisione fuori da ogni schema, convolando a nozze nientemeno che con sè stessa ma tre mesi dopo è pronta a far un passo indietro per amore di un’altra persona

L’annuncio aveva rapidamente fatto il giro del mondo poichè alquanto bizzarro ma legato ad una decisione reale. Quella di sposare sè stessa salvo poi, solo 90 giorni dopo le nozze più strane di sempre, fare un passo indietro chiedendo il divorzio. È tornata a far parlare di sè l’influencer brasiliana Cris Galera, che a settembre aveva annunciato di aver sposato sè stessa ma che nelle ultime ore ha dichiarato che la sua storia d’amore sarebbe già giunta al capolinea. Ne dà notizia il Daily Star che ha ricordato le simboliche nozze celebrate da Cris che per l’occasione aveva indossato l’abito bianco, portato con sè il bouquet e realizzato un servizio fotografico. A tre mesi da quella che lei considerava la sua ‘favora d’amore’, l’influencer 33enne ha dichiarato di essersi innamorata di un’altra persona e di essere dunque tornata single per poter iniziare una nuova love story.

Cos’è la sologamia e perchè non è così rara

Scegliere di sposarsi con sè stessi viene solitamente definito sologamia ed è una decisione tutt’altro che rara. Sono avvenute anche in Italia anche se si tratta di matrimoni non riconosciuti. A suo tempo Cris, che sui social è seguita da decine di migliaia di persone, aveva spiegato di aver preso questa decisione allo scopo di spronare ed ispirare altre donne ad esaltare la loro autostima. Ora però è cambiato tutto, con l’avvio delle pratiche della separazione a seguito del suo folle innamoramento per un’atra persona.