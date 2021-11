Sondaggi politici, PD sempre in testa. Meloni seconda, il M5S perde oltre mezzo punto

L’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI conferma quanto emerso nel precedente sondaggio.

Al primo posto tra le preferenze politiche degli italiani c’è ancora il Partito Democratico, con il 20,3%: un risultato invariato rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa. Il PD riesce a tenere a debita distanza sia Fratelli d’Italia che la Lega.

Il partito guidato da Giorgia Meloni si mantiene al secondo posto ma perde un altro decimo di punto rispetto al sondaggio di due settimane fa, scendendo così dal 19,6 al 19,5%. Fa anche peggio la Lega, da tempo in crisi in termini di consenso: il Carroccio cala di un altro 0,2% e si ferma al 18,4%.

Nonostante la discesa delle forze di centrodestra, il Movimento 5 Stelle non riesce a riavvicinarsi. Anzi, il calo più vistoso evidenziato dall’ultima Supermedia di YouTrend è proprio quello dei pentastellati: -0,6% rispetto al sondaggio di due settimane fa. Attualmente il M5S è dato al 15,8%.

Con Verdi, Azione e +Europa il centrosinistra sarebbe davanti

Minima variazione per Forza Italia, che passa dal 7,4% dello scorso sondaggio al 7,3% attuale. Cambiamenti quasi impercettibili anche per i partiti minori: Azione di Carlo Calenda resta al 3,8%, mentre Italia Viva non si muove dal 2,6%. Guadagnano un decimo di punto, invece, Sinistra Italiana (2,2%) e Art.1-MDP (2,1%).

In caso di ritorno al voto (di recente si è cominciato a parlare di elezioni politiche nel 2022, ndr), il centrodestra unito – Lega, FdI, Forza Italia – raggiungerebbe il 45,2% dei consensi. Per quanto riguarda invece la cosiddetta alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP, secondo la Supermedia arriverebbe al 40,4% dei voti.

Tuttavia, un centrosinistra “allargato” anche a +Europa, Verdi e Azione otterrebbe il 48% delle preferenze.