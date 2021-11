Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 28 novembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 28 novembre 2021.

Reduce dal brutto incidente che l’ha vista protagonista domenica scorsa, durante una pausa pubblicitaria della trasmissione, Mara Venier è pronta a tornare al timone di “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio.

Gli ospiti di “Domenica In” del 28 novembre 2021

La puntata inizierà con il consueto talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. A commentare la puntata del programma condotto da Milly Carlucci andata in onda ieri sera in prima serata su Raiuno, saranno Alvise Rigo, Federico Fashion Style, Elisa Isoardi, Alba Parietti, Rossella Erra e Guillermo Mariotto. Sabrina Salerno, altra grande protagonista di “Ballando” si racconterà in una lunga intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

Spazio poi all’attualità, con Luca Trapanese, primo genitore single ad avere adottato una bambina con sindrome di down e allo spettacolo con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta che promuoveranno la fiction “Blanca”, la cui prima puntata ha sbancato gli ascolti. Promozione anche per Flavio Insinna con il suo libro “Il gatto del Papa”. La puntata si concluderà con la presenza, ormai fissa, di Pierpaolo Pretelli che questa domenica si cimenterà con il musical “Mamma mia”.

Maria Rita Gagliardi