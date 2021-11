Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la quattordicesima giornata

Quattordicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Napoli in testa; perdono Milan e Juventus.

La quattordicesima giornata del campionato di Serie A di calcio si è aperta venerdì sera con il pareggio per 1-1 fra Cagliari e Salernitana. I sardi sono passati in vantaggio con Pavoletti, ma sono stati raggiunti nel finale da un gol di Bonazzoli. Nella giornata di sabato l’Empoli ha battuto in rimonta la Fiorentina per 2-1. Iniziale vantaggio viola firmato Vlahovic e sorpasso empolese operato dalle reti di Bandinelli e Pinamonti. La Sampdoria (gol di Candreva, Ekdal e Murru) ha battuto per 3-1 il Verona (in gol con Tameze).

Ennesimo passo falso stagionale della Juventus, sconfitta per 0-1 in casa dall’Atalanta (Zapata). Alle 20.45 l’Inter ha espugnato il campo del Venezia per 0-2, grazie alle reti di Calhanoglu e di Lautaro Martinez.

Quattordicesima giornata, il Napoli strapazza la Lazio ed è sola al comando della classifica. Il Milan perde in casa contro il Sassuolo

Domenica alle 12.30 Udinese e Genoa si sono divise la posta in gioco pareggiando per 0-0. Tonfo interno del Milan, battuto per 1-3 dal Sassuolo. I rossoneri erano passati in vantaggio con Romagnoli (poi espulso), ma sono stati raggiunti e superati dai gol di Scamacca e Berardi e dalla sfortunata autorete di Kjaer. Il Bologna ha conquistato tre punti battendo in trasferta lo Spezia. Per i rossoblù è andato a segno Arnautovic su rigore a pochi minuti dalla fine del match.

Alle 18 la Roma ha sconfitto all’Olimpico il Torino per 1-0. La rete decisiva è stata siglata dall’inglese Abraham. Alle 20.45, infine, il Napoli ha surclassato la Lazio per 4-0, grazie alla doppietta di Mertens e ai gol di Zielinski e Fabian Ruiz. I partenopei sono ora da soli in testa alla classifica a +3 sul Milan.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 14ª GIORNATA: Cagliari-Salernitana 1-1; Empoli-Fiorentina 2-1; Sampdoria-Verona 3-1; Juventus-Atalanta 0-1; Venezia-Inter 0-2; Udinese-Genoa 0-0; Milan-Sassuolo 1-3; Spezia-Bologna 0-1; Roma-Torino 1-0; Napoli-Lazio 4-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Venezia 15, Udinese 15, Sampdoria 15, Spezia 11, Genoa 10, Salernitana 8, Cagliari 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 11, Immobile (Lazio) 10, Zapata (Atalanta) 9, Simeone (Verona) 9, Joao Pedro (Cagliari) 8, Dzeko (Inter) 7, Berardi (Sassuolo) 7, Lautaro Martinez (Inter) 7.