Coppia torna a casa dopo la cena di famiglia: travolti e uccisi da un treno. Di chi è la colpa?

Doveva essere la tranquilla conclusione di una giornata dedicata ai festeggiamenti per il giorno del Ringraziamento ma si è trasformata in un dramma straziante. Una coppia è stata travolta mortalmente da un treno

Drammatico e violento incidente ferroviario quello avvenuto nel Kansas, Stati Uniti, il giorno della Festa del Ringraziamento. Un uomo ed una donna, fidanzati, sono rimasti uccisi vicino ai binari del treno dopo essere stati travolti da un convoglio. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Miami, una chiamata con richiesta di soccorsi è arrivata poco dopo le 18 al 911 segnalando il coinvolgimento di un treno e di un veicolo. L’agente ha specificato che le due persone travolte erano una coppia di anziani di Spring Hill e che avevano lasciato da poco una cena di famiglia, nella vicinanze, per il Ringraziamento. Aggiungendo che al momento non è chiaro che cosa abbia provocato la tremenda collisione che ha provocato la loro morte.

Le prime ipotesi sulla causa del decesso

Il convoglio coinvolto è un treno merci lento e l’auto sarebbe stata spinta per almeno mezzo miglio lungo i binari mentre il macchinista ha tentato di fermarlo. Sembra inoltre che ad un certo punto il mezzo abbia preso fuoco. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere a bordo del treno per determinare se le campane, le luci e le sbarre di sicurezza fossero stati attivati. Si ipotizza che la coppia, nel tentativo di aggirare i segnali di pericolo, sia rimasta bloccata sui binari non riuscendo ad uscire dal veicolo in tempo.