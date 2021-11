Conducenti di due bus aiutano i motociclisti sul ponte durante la bufera di vento: il gesto di altruismo conquista tutti

Hanno viaggiato in sincronia sul ponte proteggendo i moticilisti da raffiche violentissime che li avrebbero altrimenti fatti cadere a terra. Il filmato arriva da Istanbul e ha conquistato tutti

Sono immagini incredibili quelle che arrivano dalla Turchia, investita nelle ultime ore da una violentissima ondata di maltempo con temporali ma, soprattutto, raffiche di vento impetuose che hanno provocato ingenti danni e la morte di quattro persone, investite dal crollo del tetto di un edificio. Molti video della tempesta che ha colpito Istanbul e la provincia sono stati riversati sui social media ed uno in particolare è divenuto subito virale: ma non si tratta di nulla di tragico, bensì di un incredibile gesto di altruismo compiuto dai conducenti di due bus di linea nei confronti di alcuni motociclisti e che è stato ripreso da un automobilista alle loro spalle.

LEGGI ANCHE =>> Violente raffiche di vento in terra britannica: una bimba di 6 anni muore travolta da un albero

Il filmato dell’automobilista è diventato virale

Con i pullman hanno letteralmente protetto i motociclisti dalle impetuose raffiche di vento che soffiavano su un ponte, consentendo loro di raggiungere l’altra sponda del fiume

in sicurezza. Guidando in perfetta sincronia, con gli scooter al centro della strada, hanno tagliato i venti in arrivo sui lati, che altrimenti avrebbero sicuramente fatto cadere a terra i motociclisti rischiando anche di spingerli verso l’estremità del ponte e di farli precipitare di sotto. Il filmato è stato diffuso su Reddit conquistando centinaia di commenti di utenti che si sono complimentati con i conducenti dei bus per il loro straordinario senso di altruismo anche in una situazione molto difficile e potenzialmente pericolosa come quella provocata dal maltempo. “È un video che mi rende felice, c’è ancora altruismo in questo mondo”.