Jesolo dice addio a Miss Italia: dove si svolgerà la kermesse?

La località balneare veneta rinuncia all’organizzazione della kermesse di bellezza per il 2021. Il sindaco: “Non un addio, ma un arrivederci”.

La finale di Miss Italia 2021 non si terrà a Jesolo. Il sindaco della località balneare veneta, Valerio Zoggia, infatti, ha da poco comunicato l’ufficialità della rinuncia. I motivi sono strettamente economici e organizzativi.

Queste le parole del sindaco di Jesolo: “Negli ultimi mesi ho partecipato, insieme ai rappresentanti delle diverse associazioni di categoria della città, a numerosi incontri con gli organizzatori della manifestazione. Sono stati momenti di confronto, durante i quali abbiamo raccolto informazioni, ascoltato proposte e in cui ne abbiamo avanzate di nostre. Jesolo è molto legata a Miss Italia, ma quest’anno abbiamo dovuto compiere valutazioni più ampie, che tenessero conto di aspetti nuovi e ulteriori, determinati dalle condizioni generate dalla pandemia”.

E ancora: “Tutti elementi che, in ultima analisi, vanno a incidere sulla possibilità di impegnare risorse per eventi e manifestazioni, e che nel caso di Miss Italia non avrebbero riguardato solamente le casse del Comune ma anche quelle delle associazioni di categoria”.

Valerio Zoggia ha continuato: “La decisione condivisa, seppure a malincuore, è stata dunque quella di rinunciare per quest’anno all’evento. Non si tratta di un addio, ma solo di un arrivederci”.

Jesolo ha ospitato le finali di Miss Italia dal 2013 fino al 2019. Lo scorso anno l’evento si tenne a Roma, a causa della pandemia. Al momento è ancora incerta la data in cui si terrà la finale di Miss Italia 2021. Non è, inoltre, nota nemmeno la location che la ospiterà. le prefinali si sono svolte a Roma il 28 e il 29 novembre.

Il concorso sembra finito nel dimenticatoio collettivo e, come già successo lo scorso anno, anche nel 2021 non si terrà in diretta televisiva.