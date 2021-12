Tutti contro Meghan Markle: stavolta gli attacchi arrivano da Donald Trump!

Duro attacco dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, verso Meghan Markle: “Ha manipolato Harry”.

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Nigel Farage, Donald Trump si è espresso con parole davvero dure verso Meghan Markle. Secondo l’ex Presidente degli Stati Uniti, la duchessa avrebbe provocato una sprofonda spaccatura all’interno della Royal Family.

Queste le sue parole: “Non sono un suo fan. Ha mancato di rispetto e ferito la Regina e ha manipolato orribilmente Harry. Penso che sia stata molto irrispettosa nei confronti della Regina, che è una grande donna, una persona storica”.

Meghan, inoltre, sarebbe per Trump risultata “inappropriata” per aver utilizzato il suo titolo reale per intromettersi nella politica degli Stati Uniti. La duchessa, infatti, ha scritto una lettera su carta intestata dei Sussex per esercitare pressioni sui membri del Congresso su alcune questioni come il congedo di paternità.

Trump contro la duchessa Meghan Markle: “Ha manipolato orribilmente Harry, mancando di rispetto e ferendo la Regina”

Trump è stato ospite, come detto, dell’ex leader dell’Ukip, Nigel Farage. La sua intervista sarà trasmessa dalla rete britannica ‘Gb News’ stasera alle 19.

Tanti i temi toccati da Trump nel corso dell’intervista, come i migranti, Joe Biden e il Black Lives Matter. Inoltre, Trump ha criticato anche Boris Johnson, a causa del suo voler trasformare il Regno Unito nell’Arabia Saudita del vento per ridurre le emissioni. Per Trump “le turbine sono orribili, ridicole, uccidono tutti gli uccelli e iniziano ad arrugginire dopo un paio di anni”.

Infine, Donald Trump ha anche ammesso di valutare “molto seriamente” una sua ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti d’America nel 2024.