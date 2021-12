Suv in fuga dalla polizia sbanda, si schianta contro la montagna e fa una giravolta in aria: il video

La dashcam di un veicolo ha ripreso il drammatico incidente avvenuto alle spalle del mezzo e che ha coinvolti un Suv in fuga dalla polizia: si è schiantato contro la montagna

“Stavo andando al torneo di hockey dei miei figli quando la mia dashcam posteriore ha catturato l’epico incidente di un SUV che cercava di sfuggire alla polizia che lo inseguiva”. Inizia così il racconto di un automobilista alle cui spalle è avvenuto un incidente estremamente pericoloso che ha coinvolto un veicolo che tentava di fuggire dalle forze dell’ordine: il momento scioccante è stato infatti ripreso dalla telecamera posteriore presente sul veicolo dell’uomo, Brendan Miller, nei pressi di Peachland nella Columbia Britannica, in Canada, lo scorso 27 novembre. Il filmato mostra un Suv nero muoversi pericolosamente nel traffico prima di tentare un sorpasso azzardato e a velocità troppo elevata: il conducente perde immediatamente il controllo del veicolo che si schianta frontalmente contro le rocce alla sua destra per poi sollevarsi e girare in aria mentre il veicolo che poco prima aveva sorpassato, frena per cercare di evitare l’impatto.

LEGGI ANCHE =>> Schianto fatale in strada, quattro morti di 18, 19, 25 e 44 anni. Un 15enne è in pericolo di vita

Traffico bloccato in entrambe le direzioni dopo l’incidente

Il tutto è avvenuto sull’autostrada 97 e non è finita qui: la dashcam riprende infatti anche i lampeggianti di quella che sembra essere un’auto della polizia che, come scoperto in seguito, stava inseguendo il Suv. La clip è davvero spaventosa perchè si vede il veicolo evitare prima una collisione frontale con un semirimorchio e poi tentare di ributtarsi troppo velocemente nella corsia giusta, sbandando e andando a collidere contro la parete rocciosa con tanta forza da staccarsi da terra e girare in aria, per terminare la sua corsa in mezzo alla strada, bloccando il traffico in entrambe le direzioni per oltre un’ora. Fortunatamente, come confermato anche dall’autore del fiulmato, nessuno è rimasto ucciso in un incidente il cui epilogo sarebbe potuto essere davvero drammatico. Non è noto quali siano le lesioni subite dal conducente e se sul veicolo fossero presenti altre persone e a tal proposito si attende un comunicato ufficiale della polizia locale.