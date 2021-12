Incidente sulla A24 per Red Ronnie, tanta paura per il noto critico musicale – VIDEO

Red Ronnie è rimasto coinvolto in un incidente autostradale sulla A24. Il critico musicale ha riportato una frattura composta del setto nasale.

Paura per Red Ronnie. Il 69enne critico musicale, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, è stato vittima di un brutto incidente autostradale sull’autostrada Teramo-L’Aquila in Abruzzo.

L’auto del critico, mentre percorreva la A24 in direzione Teramo, è finita contro una cuspide. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell’Aquila. Fortunatamente non sono gravi le condizioni dell’uomo, il quale ha riportato solo una frattura composta del setto nasale. Red Ronnie è stato poco dopo dimesso dall’ospedale del capoluogo abruzzese.

Paura per Red Ronnie: incidente autostradale in A24, ma l’uomo ha riportato fortunatamente solo una frattura al setto nasale

Red Ronnie ha tranquillizzato tutti quanti sui suoi canali social. Il critico, infatti, ha pubblicato un video nel quale racconta la sua brutta disavventura avvenuta in macchina.

Queste le sue parole: “Sì, oggi ho avuto un brutto incidente. Non lo avrei raccontato ma se ne sono occupati i giornali e sono sommerso da telefonate di amici. Non posso rispondere a tutti perché sono in una camera d’albergo senza caricatore per il telefonino. Sto bene”.

Questo il video pubblicato sui suoi canali social: