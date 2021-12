Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la quindicesima giornata

Quindicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Pari del Napoli contro il Sassuolo; Milan e Inter battono Genoa e Spezia.

Il turno infrasettimanale si è aperto martedì alle 18.30 con le vittorie di Atalanta e Fiorentina rispettivamente contro Venezia e Sampdoria. La Dea ha avuto la meglio della compagine lagunare con un roboante 4-0, grazie a una tripletta di Pasalic e a un gol di Koopmeiners. La Fiorentina, invece, ha sconfitto per 3-1 la Sampdoria, beneficiando delle realizzazione di Callejon, Vlahovic e Sottil; i blucerchiati, invece, sono andati in gol con Gabbiadini.

La Juventus ha conquistato tre punti importanti a Salerno, battendo i campani per 0-2. Di Dybala e Morata le reti dei bianconeri. Verona e Cagliari, invece, hanno pareggiato per 0-0.

Nella giornata di mercoledì l’Inter ha sconfitto lo Spezia a San Siro con il punteggio di 2-0. Gli uomini di Simone Inzaghi sono andati a segno con Gagliardini e con Lautaro Martinez su rigore. La Roma di Mourinho, invece, è stata sconfitta per 1-0 a Bologna. I felsinei si sono assicurati l’intera posta in gioco grazie a una splendida rete di Svanberg.

Il Milan, grazie alla doppietta di Messias e alla rete di Zlatan Ibrahimovic, ha vinto a Marassi contro il Genoa per 0-3. Mezzo passo falso, invece, per la capolista Napoli. In vantaggio di due gol a Reggio Emilia (gol di Fabian Ruiz e Mertens), la squadra partenopea si è fatta raggiungere sul 2-2 dal Sassuolo (in rete con Scamacca e Ferrari).

Il turno si è chiuso oggi con gli ultimi due incontri in programma. Torino ed Empoli hanno pareggiato per 2-2. Doppio vantaggio granata firmato Pobega e Pjaca e rimonta toscana con i gol di Romagnoli e La Mantia. Spettacolo all’Olimpico fra Lazio e Udinese (4-4 il risultato finale). Udinese che va avanti nel primo tempo per 1-3, grazie alla doppietta di Beto e al gol di Molina (gol della Lazio di Ciro Immobile). Nel secondo tempo la musica cambia e i biancocelesti passano addirittura in vantaggio con le reti di Pedro, Milinkovic Savic e Acerbi; ma al 98° arriva la beffa con il pareggio dell’Udinese firmato Arslan.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 15ª GIORNATA: Atalanta-Venezia 4-0; Fiorentina-Sampdoria 3-1; Verona-Cagliari 0-0; Salernitana-Juventus 0-2; Inter-Spezia 2-0; Bologna-Roma 1-0; Genoa-Milan 0-3; Sassuolo-Napoli 2-2; Torino-Empoli 2-2; Lazio-Udinese 4-4.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Juventus 24, Fiorentina 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Venezia 15, Sampdoria 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 12, Immobile (Lazio) 11, Zapata (Atalanta) 9, Simeone (Verona) 9, Joao Pedro (Cagliari) 8, Lautaro Martinez (Inter) 8, Dzeko (Inter) 7, Berardi (Sassuolo) 7, Pasalic (Atalanta) 7.