Un asteroide più grande della Torre Eiffel sta per sfiorare la Terra: quali rischi?

Ha dimensioni imponenti, paragonabili a quelle della Tour Eiffell ed entro pochi giorni sarà molto vicino alla Terra. Si tratta di un asteroide del diametro di 330 metri: gli scienziati di tutto il mondo lo stanno monitorando

Viene monitorato ora dopo ora e così sarà fino all’11 dicembre, giorno nel quale è previsto il suo passaggio ravvicinato, ovvero quando si troverà alla minima distanza dalla Terra. Si tratta di un enorme asteroide del diametro di 330 metri, più grande della Torre Eiffel di Parigi e non molto più piccolo dell’Empire State Building: un oggetto classificato come “potenzialmente pericoloso” in virtù delle sue dimensioni e della distanza di transito. In questa categoria figurano infatti gli asteroidi con un diametro superiore ai 140 metri he passano a meno di 7,8 milioni di km dall’orbita terrestre. In questo caso l’asteroide, chiamato 4660 Nereus, passerà ad una distanza di 3,93 milioni di chilometri, ovvero oltre dieci volte la distanza Terra-Luna. Nessun rischio di impatto, dunque, ma un’occasione preziosa per osservare da vicino l’asteroide scoperto nel 1982.

LEGGI ANCHE =>> La Terra è stata sfiorata da un asteroide grande quanto un frigorifero ma nessuno ne sapeva nulla

Possibile obiettivo per future missioni di asteroidi

Non si tratta di un oggetto pericoloso ma ogni 10 anni circa, in virtù della sua orbita di 1,82 anni, transita vicino alla Terra seppur a distanza di sicurezza. Viene infatti da tempo consierato un possibile bersaglio per future missioni verso gli asteroidi ed inoltre potrebbe essere sfruttato sia per le sue ricchezze minerarie che per diventare una possibile base provvisoria per raggiungere la Luna o Marte. A questo asteroide è stato anche conferito un valore, presente sul database Asterank, che monitora oltre 600mila asteroidi: ben 4,71 miliardi di dollari, valore legato ai materiali in esso contenuti come ferro, nichel e cobalto.