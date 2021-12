Ruba uno scuolabus e semina il panico schiantandosi contro numerose auto: il video drammatico

Pericoloso inseguimento di polizia tra le vie di New York: agenti a piedi hanno cercato di fermare uno scuolabus giallo rubato poco prima da un uomo e con il quale è andato a schiantarsi contro molti veicoli parcheggiati

Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano da New York, riprese dalla telecamera di sorveglianza esterna di un appartamento, che mostrano uno scuolabus andare a schiantarsi contro un numero imprecisato di veicoli. Secondo quanto riferito dalle autorità locali poco prima il mezzo sarebbe stato rubato da un uomo che, dopo essersi dato alla fuga, è entrato in una via cittadina piuttosto stretta per poi colpire diversi veicoli parcheggiati. I fatti sono avvenuti giovedì pomeriggio poco dopo le 16.15 quando il bus giallo è stato segnalato come rubato da East Flatbush ed è stato rintracciato dallo stesso autista a East New York, sfruttando la localizzazione GPS. Qui sono giunti decine di uomini della polizia che per diversi minuti non hanno potuto far altro che assistere alla scena distruttiva. Il ladro ha di fatto trasformato lo scuolabus in una sorta di demolitore colpendo ripetutamente veicoli ed anche un furgone di colore scuro, spinto lungo la strada. Fino a che, con il mezzo fumante, si è fermato all’altezza del 1738 di East New York Avenue: è qui che gli agenti sono intervenuti arrestando l’uomo alla guida.

Tre persone ferite, arrestato il ladro di scuolabus

Immagini riprese da altre angolazioni mostrano i poliziotti inseguire il mezzo a lungo prima di riuscire a fermarlo. Nessuno di loro avrebbe aperto il fuoco, data la situazione di possibile rischio per l’incolumità di eventuali passanti. Le accuse per l’autore del furto potrebbero essere molteplici e molto pesanti. Anche perchè, a complicare la situazione, vi è il fatto che tre persone, compreso un ufficiale, sono rimaste ferite. Sul caso è in corso un’indagine per capire per quale ragione l’uomo abbia rubato uno scuolabus e quali fossero le sue intenzioni.