Tendone va a fuoco durante il ricevimento di nozze: l’ospite continua a mangiare e il video diventa virale

Un uomo non si è preoccupato del fatto che alle sue spalle ci fosse un incendio in corso e ha continuato a mangiare come niente fosse. Il filmato di quanto accaduto ad un matrimonio è divenuto virale sui social

Non poteva che catelizzare l’attenzione di tutto il mondo un filmato decisamente bizzarro nel quale si vede un uomo mangiare in tutta tranquillità mentre alle sue spalle è in atto un violento incendio. È accaduto poco dopo la celebrazione di un matrimonio, durante il ricevimento, quando improvvisamente uno dei tendono allestiti per accogliere gli ospiti delle nozze ha cominciato a bruciare e rapidamente è stato avvolto dalle spalle. A poche decine di metri un uomo, ospite del matrimonio, resta però seduto al suo tavolo senza preoccuparsi particolarmente di quanto stia succedendo ma, anzi, continuando a consumare il suo pasto. Ci troviamo a Mumbai, nell’ovest dell’India: è stato un altro ospite a filmarlo facendolo diventare a suo modo una sorta di celebrità del web, protagonista, dopo poche ore dall’inserimento del video sui social, di decine di meme.

Il video è stato paragonato alla clip del bimbo sull’altalena

Vestito con una camicia bianca, e con il cellulare nel taschino, l’uomo sembra trovarsi nel bel mezzo di un interrogativo: dovrebbe concentrarsi sul fuoco o sul buon cibo di fronte a lui. Pare che i piatti abbiano avuto la meglio dato che continua a godersi il suo pasto voltando di tanto in tanto la testa per valutare se il rogo rimane a una distanza di sicurezza sufficiente per poter continuare a mangiare. Il video ha collezionato oltre 22mila visualizzazioni in pochi giorni, in aumento dopo che è stato condiviso anche oltre confine. Molti utenti hanno sorriso per la scena bizzarra ma altri si sono detti scioccati per il fatto che lui ma anche altre persone non sembrino particolarmente turbate dal rogo: e ha riportato subito alla mente una popolarissima clip di un bimbo che continua a giocare sull’altalena mentre una casa accanto a lui sta completamente andando a fuoco.