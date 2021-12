Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 5 dicembre 2021.

Cosa ci riserva la puntata di “Domenica In” che andrà in onda questo pomeriggio, a partire dalle 14:00 su Raiuno? Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

La puntata si aprirà con il consueto talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. A tal proposito, sarà presente in studio Alvise Rigo che ieri sera è finito, per l’ennesima volta, allo spareggio, battendo Andrea Iannone. Subito dopo, Bobby Solo si esibirà nella interpretazione di alcuni successi di Johnny Cash e in un medley dei suoi brani più famosi.

Super ospite della puntata sarà Lino Banfi, in studio con la figlia Rosanna, per un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Intervista anche per Francesca Neri che recentemente ha pubblicamente dichiarato di essere affetta dalla cistite interstiziale. Carlo Conti, invece, in collegamento, lancerà la finale dello “Zecchino d’Oro”, in onda proprio dopo la fine di “Domenica In”. Infine, Pierpaolo Pretelli, ormai presenza fissa del programma, animerà il pubblico, con l’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, con l’immancabile momento del gioco “Il Musichiere”.

Maria Rita Gagliardi