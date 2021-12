Albero collassa all’improvviso sulle auto in corsa, su un veicolo parcheggiato e su un palazzo

Attimi di paura nel pomeriggio a Roma per il crollo improvviso di un albero che, dopo aver colpito alcuni veicoli, è andato ad adagiarsi contro un edificio

Stavano guidando per le strade di Roma quando, transitando in via Prati Fiscali, sono stati letteralmente investiti da un albero, collassato improvvisamente a terra andando però a terminare la sua caduta contro un palazzo. L’incidente è avvenuto all’altezza di Conca d’Oro: qui l’albero è, per ragioni ancora da chiarire, caduto sradicandosi da terra e colpendo due auto in corsa ed una macchina parcheggiata; infine si è andato ad adagiare contro i balconi e la facciata di un edificio, creando attimi di paura tra i residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale sono intervenute anche le ambulanze ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Certo è che, osservando le immagini dell’incidente, in tanto hanno subito parlato di una tragedia sfiorata poichè se l’albero avesse colpito una o più persone l’epilogo sarebbe certamente stato drammatico.

La strada è stata chiusa al traffico per ore

Gli agenti hanno optato per la chiusura del tratto stradale per evitare ulteriori rischi e per consentire ai vigili del fuoco di mettere l’area in sicurezza. Questo ha comportato problematiche per quanto riguarda il traffico in tutto il quadrante e ci è voluto molto tempo prima che la situazione tornasse alla normalità. Tra le ipotesi si ritiene che il maltempo dei giorni scorsi potrebbe aver contribuito a provocare la caduta dell’albero anche se non si escludono altre ipotesi. Certo è che il vento non soffiava, il 6 dicembre, così forte da sradicare un arbusto di tali dimensioni. I passeggeri delle auto in corsa non si sono fatti nulla solo per un caso fortuito, uscendo illesi dai loro veicoli che hanno però riportato danni. I vigili del fuoco hanno inoltre effettuato un sopralluogo per valutare i danni al palazzo.