Minacciano una guardia poi sfondano la vetrina di un negozio con un van: lo spaventoso video della rapina

Sono immagini ad alta tensione quelle nitidamente catturate da una telecamera di videosorveglianza, che mostrano la rapina compiuta da una banda di ladri in un negozio di mezzi elettrici

Hanno sfondato la vetrina di un Segway, un negozio per il noleggio e l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, caricando sul loro van quattro mezzi per poi darsi alla fuga. Le indagini sono state avviate subito dopo il furto, proprio grazie alle immagini a colori ed in altissima qualità catturate da una telecamera di videosorveglianza che mostra nei dettagli la rapina avvenuta al Segway del Coral Commercial Center di Auahi Street, Hawaii, intorno alle 5:10. Le riprese mostrano un uomo vicino alla vetrina mentre il van la sfonda da esso escono altri due uomini che caricano quattro motociclette sul retro del mezzo; nel frattempo a poche decine di metri c’è una guardia di sicurezza che, udito il fracasso, si volta ed inizia ad avvicinarsi al mezzo pur mantenendosi a distanza di sicurezza. I tre ladri cercano di chiudere il retro del van ma, non riuscendosci e vedendo la guardia nelle vicinanze salgono sul veicolo e si danno alla fuga. Il filmato è stato rilasciato dalla polizia che lo ha ricevuto dal Coral Commercial Center e rappresenta l’indizio principale per individuare i tre rapinatori e la refurtiva.

La polizia ha diffuso il video e rivolto un appello ai cittadini

Nel video si vede uno dei tre utilizzare un cannello a gas intorno alla vetrina, probabilmente per indebolirla. Nella versione integrale del filmato si vede inoltre la guardia di sicurezza avvicinarsi ai ladri che lo aggrediscono facendolo fuggire: secondo quanto riportato dalla polizia uno dei sospetti avrebbe anche attaccato la guardia con un dispositivo, forse una pistola stordente. I tre sono vestiti con felpa con cappuccio e guidano un caminocino nero con la parola Aloha e un adesivo a strisce floreali bianco e nero sul lato del passeggero. Le autorità hanno chiesto a chiunque li abbia visti di contattarli immediatamente per poterli rapidamente assicurare alla giustizia.