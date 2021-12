Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la sedicesima giornata

Sedicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Atalanta vince a Napoli; Milan al comando.

Il sedicesimo turno si è aperto con la vittoria del Milan contro la Salernitana per 2-0 nel match di sabato alle 15. I rossoneri si sono imposti grazie alle reti di Kessie e di Saelemaekers. L’Inter ha schiantato la Roma all’Olimpico con un netto 0-3. Per i ragazzi di Simone Inzaghi sono andati a segno Calhanoglu, Dzeko e Dumfries.

In serata spettacolo fra Napoli e Atalanta, match terminato 2-3 in favore dei nerazzurri. Bergamaschi in vantaggio con la rete di Malinovskyi, ma raggiunti e superati dalle reti campane firmate Zielinski e Mertens. Nel finale la Dea ha ribaltato nuovamente la situazione grazie a Demiral e Freuler.

Sedicesima giornata, l’Atalanta batte il Napoli. Vincono Milan, Inter, Juventus e Fiorentina

Alle 12.30 di domenica la Fiorentina si è imposta a Bologna per 2-3. Per i viola a segno Maleh, Biraghi e Vlahovic, mentre a nulla sono servite le reti emiliane di Barrow e Hickey. Pareggio per 2-2 fra Spezia e Sassuolo. Liguri in vantaggio con Manaj e Gyasi, ma raggiunti dalla doppietta di Raspadori.

Incredibile spettacolo nel derby veneto fra Venezia e Verona. Padroni di casa in vantaggio di tre gol nel primo tempo, grazie ai gol di Ceccaroni, Crnigoy e Henry; nel secondo tempo veemente reazione del Verona, che ribalta la situazione e si impone per 3-4. Per gli scaligeri a segno Simeone con una doppietta, Caprari su rigore e autorete di Ceccaroni.

Alle 18 la Lazio (doppietta di Immobile e rete di Milinkovic Savic) si è imposta per 1-3 a Genova contro la Sampdoria (in rete nel finale con Gabbiadini). Alle 20.45 la Juventus ha superato 2-0 il Genoa con le reti di Cuadrado e Dybala.

La sedicesima giornata si è chiusa con i due posticipi del lunedì. Alle 18.30 l’Empoli (gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti) ha battuto 3-1 in rimonta l’Udinese (gol di Deulofeu). Alle 20.45, invece, il match fra Cagliari e Torino è terminato sul risultato di 1-1. Granata in vantaggio grazie all’autorete di Carboni; pari sardo grazie al solito Joao Pedro.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 16ª GIORNATA: Milan-Salernitana 2-0; Roma-Inter 0-3; Napoli-Atalanta 2-3; Bologna-Fiorentina 2-3; Spezia-Sassuolo 2-2; Venezia-Verona 3-4; Sampdoria-Lazio 1-3; Juventus-Genoa 2-0; Empoli-Udinese 3-1; Cagliari-Torino 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus 27, Fiorentina 27 Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese 16, Venezia 15, Sampdoria 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 13, Immobile (Lazio) 13, Simeone (Verona) 11, Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Lautaro Martinez (Inter) 8, Dzeko (Inter) 8, Berardi (Sassuolo) 7, Pasalic (Atalanta) 7.