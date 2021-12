Uno strano oggetto a forma di cubo sulla Luna: la foto è misteriosa, di cosa si tratta?

Uno scatto realizzato dal rover Yutu-2 sul lato nascosto della Luna ha scatenato molteplici ipotesi: mostra un misterioso oggetto cubico in lontananza

La Luna nasconde un mistero? Lo ha individuato Yutu-2 il rover cinese che sin dall’inizio del 2019 sta studiando il lato nascosto del nostro satellite e che ha realizzato uno scatto nel quale, in lontananza, appare qualcosa di alquanto strano. Si tratta di un oggetto di forma cubica che ha portato a formulare numerose ipotesi in merito alla sua ‘identità’. Andrew Jones, giornalista scientifico, lo ha notato per primo nel nuovo aggiornamento del rover e ha mostrato lo scatto su Twitter: il cubo, soprannominato ‘casa del mistero’, si trova ad un’ottantina di metri dal rover, nel cratere Von Kármán.

LEGGI ANCHE =>> Asteroide grande come un bus ha sfiorato la Terra: la sua orbita è stata inferiore a quella della Luna

Si tratta sicuramente di una delle fotografie più misteriose tra quelle che il rover lunare ha scattato. E gli esperti stanno già pensando, per il futuro, di organizzare una spedizione dell’equipaggio del rover per raggiungere l’oggetto cubico e osservarlo più da vicino. Gli scienziati hanno ricordato che la prospettiva potrebbe trarre in inganno e che soltanto avvicinandosi di più la vera natura di questo oggetto dovrebbe diventare più evidente. A tal proposito Jones ha scritto: “Non è un obelisco o (un oggetto estraneo), ma sicuramente è qualcosa a cui dare un’occhiata,”. Secondo lui potrebbe trattarsi di una roccia tagliata in modo pressochè perfetto in seguito all’impatto di un asteroide. A riprova di questa ipotesi ha pubblicato anche una foto di un masso che era già stato precedentemente osservato sulla superficie lunare. Il rover cinese ha, al momento, percorso 900 metri sul lato nascosto della Luna: ci si muove molto lentamente allo scopo di evitare che il veicolo rimanga bloccato nel terreno.

So yeah, it’s not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the

image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang’e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021