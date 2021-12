Compie 100 anni e festeggia il compleanno con le due sorelle “maggiori”: il loro segreto per vivere così a lungo

Festeggiare i 100 anni e celebrare il compleanno insieme alle due sorelle maggiori. Un caso unico al mondo quello di Frances, che ha svelato il suo segreto per essere riuscita a raggiungere il secolo di vita

Sembra la trama di un film ma è tutto vero: nei giorni scorsi una donna ha festeggiato i 100 anni di vita e al compleanno erano presenti le due sorelle “maggiori”. Frances Kompus infatti, che ha compiuto un secolo l’11 novembre, era circondata da Julia Kopriva di 104 anni e Luci Pochop di 102 anni. Le tre sono cresciute insieme in una fattoria a Beardsley nel Kansas e Kompus ha rivelato, come raccontato da UsaToday, di aver dovuto “correre per stare al passo con le sorelle” quando uscivano di casa e percorrevano le oltre due miglia per arrivare a scuola. “Ho sempre fatto quello che hanno fatto loro. A volte funzionava e a volte era divertente“, ha detto.

La rivelazione delle tre sorelle sui segreti della loro longevità

Alla festa di compleanno, organizzata nella chiesa cattolica del Sacro Cuore ad Atwood, hanno preso parte cinquanta persone. Qui le tre sorelle vennero battezzate ed in seguito cresimate, ed ognuna celebrò qui il suo matrimonio. “È stata una bella festa, l’ho adorata”, ha raccontato l’anziana. La storia della loro famiglia è emozionante: i nonni arrivarono negli Stati Uniti dalla Cecoslovacchia, lavorando come agricoltori nella contea di Rawlins; dato che le tre sorelle non avevano fratelli, lavorarono loro in fattoria con i genitori. Utilizzando il trattore o trainando la sarchiatrice o l’aratro a disco unidirezionale. “Avevo alcune oche con cui giocare e avevo persino dei galli che usavo come animali domestici“ ha raccontato Frances che ha rivelato che proprio il buon cibo rappresenterebbe il primo segreto della loro longevità.

Tutte sono diventate nonne, due di loro anche bisnonne

Tutto fatto in casa, macellando i propri maiali o nutrendosi di pollo e fagioli secchi, coltivati nella fattoria a 9 miglia da Atwood. L’anziana vive ora nella casa della Good Samaritan Society ma anche qui, ha spiegato, si mangia bene e questo è molto d’aiuto. Ma non è tutto: camminare molto, essere socievole e “andare avanti” specialmente nei momenti più duri rappresentano, secondo Kompus, altre ragioni per essere riuscita a raggiungere il secolo di vita. Inoltre le tre sorelle sono sempre state vicine e una volta diventate vedove il tempo trascorso insieme è aumentato. Tutte e tre hanno avuto figli e sono nonne: inoltre Kopriva e Kompus sono anche bisnonne.