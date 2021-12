Ragazza precipita dal soffitto e atterra in un supermercato davanti agli occhi increduli della titolare

Un improvviso cedimento del pavimento ha fatto precipitare una ragazza dal soffitto di un market, cadendo sugli scaffali delle bevande. L’incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza

Finire dentro a un supermercato cadendo dall’alto? È successo in Cina dove una ragazza è letteralmente precipitata dalla sua abitazione al piano di sotto finendo contro gli scaffali di un piccolo market e l’intera scena è stata ripresa dall’occhio vigile di una telecamera. La situazione ha dell’incredibile: ci troviamo nella città di Suining, nella provincia di Sichuan, nel sud della Cina. L’incidente è avvenuto il 5 dicembre: come mostrato nel filmato, diventato virale sul wen, una ragazza cade improvvisamente in un supermercato in seguito al cedimento del soffitto lasciando la titolare letteralmente a bocca aperta ed immobile, tanta è l’assurdità di quello che ha visto davanti a sè. Nella clip la giovane finisce con i piedi contro lo scaffale delle bottiglie, facendole cadere tutte ma ammortizzando in tal modo la sua caduta che altrimenti avrebbe potuto avere conseguenze gravi trattandosi di un volo di alcuni metri.

LEGGI ANCHE =>> Camion fuori controllo si schianta contro una casa che collassa: un uomo precipita dal soggiorno al seminterrato

Stava saltando in un punto già riparato per un altro cedimento

La ragazza invece si alza sulle sue stesse gambe poco dopo e anche lei sembra sbalordita ed incredula per quello che le è appena accaduto. Si tratta della figlia del proprietario dell’appartamento ubicato al primo piano, proprio sopra al supermercato. Secondo quanto ricostruito stava saltando sè e giù e questo avrebbe provocato il crollo del pavimento/soffitto. Ma il motivo è legato al fatto che in quel punto il soffitto aveva già ceduto ed era stato riparato, evidentemente in maniera piuttosto blanda. Fortunatamente non è rimasta ferita anche se l’incidente ha provocato molti danno nel piccolo market.