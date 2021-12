Maxi tamponamento a catena di 7 auto contro un tir a causa del gelo estremo: 14 persone coinvolte, 3 i feriti

Il freddo gelido ha causato un tamponamento a catena di diversi veicoli sulla statale 71 ad Arezzo: sette auto si sono schiantate contro un camion fuori controllo a causa del ghiaccio sulla strada

L’Italia è stata investita da un’ondata gelida che, sin dalle prime ore dell’alba dell’8 dicembre, ha portato nevicate intense prima sul Piemonte ed in seguito in Lombardia ed in buona parte del nord Italia. Ma anche il resto del Belpaese ha dovuto fare i conti con il gelo: il crollo delle temperature ha fatto ghiacciare molte strade, creando difficoltà alla circolazione e provocando diversi incidenti. Uno dei più seri si è verificato sulla statale 71 a Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo: il ghiaccio sulla strada ha causato un tamponamento a catena che ha coinvolto un camion e sette auto. Ad innescare il sinistro è stato il conducente del camion che ha perso il controllo del mezzo, finito di traverso sulla strada. Le auto che in quel momento stavano sopraggiungendo non hanno potuto fare nulla per evitare l’impatto.

LEGGI ANCHE =>> Enorme tempesta di sabbia provoca maxi tamponamento a catena: 7 morti e molti feriti gravi

Tutti trasportati al pronto soccorso per ulteriori controlli

Nel maxi scontro, una carambola impazzita di auto, sono rimaste coinvolte complessivamente 14 persone tre delle quali bambini. Fortunatamente solo tre di loro hanno riportato ferite non gravi: si tratta di tre persone di 52, 60 e 77 anni trasportate al pronto soccorso di Arezzo in codice verde. I vigili del fuoco sono rapidamente intervenuti insieme agli uomini della municipale, accompagnando le persone coinvolte nella più vicina galleria per patire meno il freddo rigido in attesa dell’arrivo di due mini bus con i quali sono stati tutti accompagnati presso la sede della locale croce Rossa per una valutazione da parte dei sanitari. LA strada è rimasta chiusa per ora e gli automobilisti sono stati dirottati su altre arterie.