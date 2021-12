Lo scheletro di un dinosauro sarà messo all’asta a Milano il prossimo 14 dicembre: Henry il suo nome

Il prossimo 14 dicembre sarà messo all’asta lo scheletro di un esemplare di Hypacrosaurus. La base d’asta partirà da 250.000 euro.

Si chiama Henry lo scheletro di dinosauro, precisamente un esemplare di Hypacrosaurus, che sarà messo all’asta il prossimo 14 dicembre a Milano. L’evento avverrà nella sede di Cambi Casa d’Aste, in via San Marco 22.

Henry (questo il nome dato al dinosauro) è lo scheletro di un dinosauro ornitopode appartenente alla famiglia degli adrosauridi. Il suo materiale osseo è stato raccolto in un unico strato dai nativi della Blackfeet Indian Reservation, in una cava situata nella contea di Glacier in Montana, negli Stati Uniti. Lo scheletro ha una lunghezza di 4 metri.

All’asta lo scheletro del dinosauro Henry. L’evento si terrà a Milano il 14 dicembre

In una nota della sede dove verrà svolta la cerimonia viene detto come “Cambi si conferma una maison attenta alle nuove tendenze del collezionismo, come quella dei dinosauri, legati non soltanto all’ambito museale, ma ormai vere e proprie opere d’arte ‘da salotto'”.

La base d’asta partirà da 250.000-280.000 euro. Lo scheletro di Henry ha alte spine neurali e la caratteristica forma della cresta, alta e arrotondata.

Non è la prima volta che uno scheletro di dinosauro viene messo all’asta. Il record assoluto per la vendita all’asta di un dinosauro è stato raggiunto nel 2020, quando un Tyrannosaurus Rex di nome Stan è stato venduto per ben 31,8 milioni di dollari.