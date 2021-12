Autista di un bus si ferma sul ponte per sventare il suicidio di una donna: il video emozionante è virale

È considerato un eroe l’autista di un autobus di linea che ha fermato il veicolo per raggiungere una donna che stava per lanciarsi da un ponte, suicidandosi. È riuscito ad impedirglielo

Un gesto tempestivo e provvidenziale che ha permesso di evitare un suicidio. È quello compiuto dall’autista di un autobus di linea che ha letteralmente fermato il suo mezzo su un ponte quando si è accorto che una persona stava per gettarsi di sotto; l’intera scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza montata sul bus e mostra, riflessa nello specchietto retrovisore, una donna che tenta di scavalcare la barriera su un lato del ponte, nella Cina orientale, con il chiaro intento di gettarsi e farla finita. Questo accade mentre l’autobus le è appena passato accanto ed il conducente, accortosi del gesto della donna, inchioda ed esce immediatamente dal mezzo correndo verso di lei per impedirle di cadere.

Il conducente è rimasto accanto alla donna fino all’arrivo della polizia

L’uomo, di nome Ji, è riuscito ad afferrare la donna cingendola con le braccia per impedirle di saltare mentre altri automobilisti e passanti accorrono per aiutarlo. Il conducente non se ne è andato fino all’arrivo della polizia e nelle ore seguenti i media locali hanno diffuso il video, che arriva dalla città di Nanjing, nella provincia di Jiangsu: lo sventato suicidio è avvenuto lo scorso 5 dicembre ed in queste ore il filmato è diventato virale sul web.