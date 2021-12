Aereo si schianta tra i boschi dopo il decollo, trovato dopo 24 ore: due persone sono morte

La torre di controllo ha perso i contatti con il velivolo pochi minuti dopo il decollo: cosa ne ha provocato lo schianto costato la vita a pilota e passeggera?

Disastro aereo nei cieli americani. Un piccolo aereo bianco è stato trovato, dopo lo schianto, nel George Bush Park nei pressi del blocco 17400 della Katy Freeway poco prima delle 14 del 9 dicembre: il dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha poco dopo confermato l’incidente che ha riguardato un Piper PA28 Cherkoee monomotore, andato a schiantarsi in un’area appartenente alla contea di Harris e che due persone, pilota e passeggero, sono morte nell’incidente. Il tutto mentre i media locali diffondevano le prime immagini della carcassa del velivolo distrutta in mezzo a rovi e alberi. I funzionari del Texas DPS hanno spiegato che le due persone a bordo sono morte quasi certamente sul colpo dato che all’arrivo dei paramedici risultavano già decedute: un uomo è stato trovato a diversi metri di distanza dal velivolo mentre il passeggero, una donna, era ancora intrappolata al suo interno.

LEGGI ANCHE =>> 11enne sopravvive ad un disastro aereo nel quale muoiono quattro persone: uno di loro è suo padre

Avviate le indagini per chiarire le cause dell’incidente

Richard Standifer del Texas DPS ha affermato durante una conferenza stampa che il Piper, diretto a Pearland, era decollato intotno alle 19.55 di mercoledì perdendo i contatti con il personale aeroportuale cinque minuti dopo, intorno alle 20. Gli uomini dell’aeroporto hanno avviato le ricerche mercoledì sera dopo aver perso i contatti ma a causa della foschia nell’area non è stato possibile rintracciare i detriti del mezzo scomparso prima di giovedì. Anche perchè il velivolo si trovava in una zona non facile da raggiungere e, dopo averlo localizzato, sono stati usati mezzi a qattro ruote motrici per accedere alla scena dello schianto, ubicata a circa 45 minuti a piedi dalla carreggiata più vicina e a 25 minuti di viaggio su un ATV. La FAA condurrà le indagini dopo che verrà recuperata la scatola nera per chiarire le ragioni dell’incidente.