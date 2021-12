Serie A, dove vedere la diciassettesima giornata di campionato in tv?

La diciassettesima giornata di Serie A al via stasera con il derby di Genova. La capolista Milan di scena a Udine.

Tutto pronto per la diciassettesima giornata di Serie A. Si parte questa sera con il derby fra Genoa e Sampdoria previsto per le 20.45. Domani alle 15 la Fiorentina riceve al Franchi la Salernitana. Alle 18 la Juventus sarà di scena a Venezia, mentre la capolista Milan in serata giocherà a Udine contro la compagine friulana.

Domenica alle 12.30 il Torino di Juric sfida il Bologna. Alle 15, invece, l’Atalanta se la vedrà al Bentegodi contro il sorprendente Verona allenato da Tudor. Due gli incontri in programma alle 18. Il Napoli riceve l’Empoli alla Stadio Maradona, mentre Sassuolo e Lazio si sfidano al Mapei Stadium. Alle 20.45 l’Inter riceve a San Siro il Cagliari di Mazzarri. La diciassettesima giornata avrà il suo epilogo lunedì sera con la sfida fra Roma e Spezia.

Serie A, diciassettesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della diciassettesima giornata di Serie A: