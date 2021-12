Tremendo tamponamento multiplo nel centro di Lecce: 8 auto coinvolte, diverse ambulanze sul posto

Sono a dir poco incredibile le immagini che arrivano dal cuore della città di Lecce e che mostrano le conseguenze di un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto ben otto veicoli

Diverse ambulanze del 118 sono dovute intervenire nel cuore di Lecce, lungo la strada che transita accanto alla villa comunale, per un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno otto veicoli. Il disastro è avvenuto nel corso della mattinata del 10 dicembre in via Cavallotti, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, con conseguenze molto serie per quanto riguarda la circolazione su una delle arterie del centro cittadino già normalmente congestionate nell’orario di punta per recarsi al lavoro o a fare acquisti in vista del Natale. Nello scontro multiplo ad avere la peggio è stata una Mercedes che ha riportato gravi danni sulla parte anteriore, andata a schiantarsi contro un’utilitaria color blu.

Diverse ambulanze sul posto

Gli automobilisti coinvolti sono stati soccorsi dai paramedici del 118 anche se non è chiaro al momento se qualcuno di loro abbia riportato ferite serie. Certo è che il tratto stradale è andato in tilt a causa dell’alto numero di veicoli coinvolti nel tamponamento, che hanno reso praticamente impossibile procedere: gli agenti della polizia municipale si sono dunque dovuti occupare della gestione del traffico con inevitabili rallentamenti. Sul sinistro è stata anche avviata un’indagine atta a chiarire chi e per quale ragione abbia provocato il maxi schianto.