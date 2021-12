Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 12 dicembre 2021.

Anche oggi, domenica 12 dicembre 2021, Mara Venier è pronta ad allietare la nostra domenica facendoci compagnia, tra attualità e spettacolo, con svariati ospiti che si alterneranno durante la puntata di “Domenica In”.

L’appuntamento odierno con il contenitore domenicale più longevo d’Italia si aprirà con la presenza di Gina Lollobrigida, accompagnata dal suo avvocato Antonio Ingroia, per importanti e nuovi sviluppi della sua vicenda privata. Successivamente, si passerà alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con il talk show dedicato a “Ballando con le stelle”. In attesa della finale del programma condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda sabato prossimo in prima serata, saranno presenti in studio Aldo Cazzullo, Pierluigi Diaco, Alba Parietti e Valeria Fabrizi.

Giancarlo Giannini traccerà un ricordo personale della regista Lina Wertmuller, venuta a mancare qualche giorno fa. Per la parte dedicata al mondo della musica, invece, Shel Shapiro presenterà il suo nuovo brano “La leggenda dell’amore eterno” ed il relativo video nel quale è presente proprio la Venier. La puntata si concluderà con il consueto gioco telefonico “Il Musichiere”.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con una nuova, imperdibile, puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi