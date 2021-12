Coraggioso fattorino si arrampica su un palazzo per salvare una famiglia intrappolata tra le fiamme

Atto eroico quello messo in atto da un uomo, che incurante dei rischi e del pericolo si è arrampicato su un edificio per trarre in salvo una famiglia bloccata nell’appartamento invaso dalle fiamme

Quando ha visto tre persone chiedere aiuto dal balcone della loro abitazione in fiamme, non ci ha pensato due volte e ha deciso di salvarli mettendo a repentaglio la sua stessa vita. È per tutti un eroe un uomo, fattorino di professione, che quando si è reso conto della situazione di pericolo a causa di un maxi rogo divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo è subito intervenuto arrampicandosi su di esso per raggiungere la famiglia intrappolata. L’incidente è avvenuto il 10 dicembre nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, nella Cina Centrale e l’atto eroico è stato ripreso in un video divenuto virale nelle ultime ore.

Il fattorino si è arrampicato per raggiungere il balcone al primo piano

Come mostrato nel filmato la famiglia si trova bloccata su un balcone, chiuso con vetri e trasformato in veranda, mentre alle loro spalle il fumo li circonda e investe. Il fattorino è entrato nell’edificio residenziale e ha cercato di raggiungere il balcone dell’appartamento al primo piano, anche in questo caso chiuso con vetri. Come raccontato da lui, Zhang Yu, nell’appartamento non c’era nessuno ma fortunatamente la finestra del balcone era aperta e quindi si è arrampicato sulla facciata del palazzo per salvare la famiglia intrappolata.

Da qui si è trovato a pochi metri dalle persone che chiedevano aiuto, genitori di una bambina che hanno calato dal balcone perchè lui potesse afferrarla. A quel punto ha iniziato a calarsi dal balcone il padre, mettendo i piedi su un piccolo cornicione sottostante mentre il loro salvatore, dal balcone sottostante indirizzava i suoi movimenti e poi lo afferrava tenendolo saldamente tra le sue braccia. Infine è scesa la madre, anche in questo caso supportata e aiutata dal fattorino che si trovava lì per caso. Pochi istanti dopo il salvataggio l’appartamento è stato completamente invaso dal fuoco: i tre sarebbero certamente morti. I vigili del fuoco hanno domato il rogo nei minuti successivi e sul caso è stata avviata un’indagine.