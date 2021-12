Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la diciassettesima giornata

Diciassettesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter da sola in testa; Napoli ko. Il Milan pareggia a Udine.

Il diciassettesimo turno si è aperto venerdì sera con il successo della Sampdoria per 3-1 nel derby di Genoa. Blucerchiati in gol con Gabbiadini, Caputo e con l’autorete di Vanheusden; gol della bandiera del Genoa siglato da Mattia Destro. Sabato alle 15 la Fiorentina ha schiantato per 4-0 la Salernitana, fanalino di coda. I toscani hanno conquistato i tre punti in palio, grazie alla doppietta di Vlahovic e ai gol di Bonaventura e Maleh.

Continua il periodo altalenante della Juventus, che non va oltre l’1-1 a Venezia. Bianconeri in vantaggio con Morata nel primo tempo, ma raggiunti nella seconda frazione di gioco dal gol di Aramu. Alle 20.45 Udinese e Milan hanno pareggiato anche loro per 1-1. Friulani in vantaggio con Beto e raggiunti proprio a tempo scaduto dall’eterno Ibrahimovic.

Diciassettesima giornata, l’Inter batte il Cagliari e va in vetta. Il Napoli perde in casa contro l’Empoli





Alle 12.30 di domenica il Torino (Sanabria e autorete Soumaoro) ha battuto per 2-1 il Bologna (rigore di Orsolini). Sale al terzo posto l’Atalanta, capace di imporsi per 1-2 sul campo del Verona. Scaligeri in vantaggio con Simeone, ma raggiunti e superati dalle reti di Miranchuk e di Koopmeiners.

Il Napoli è incappato in una brutta sconfitta interna contro l’Empoli. Ai toscani è bastato un gol involontario di nuca di Cutrone nel secondo tempo. Il Sassuolo si è imposto per 2-1 contro la Lazio. Biancocelesti in vantaggio con Zaccagni; reazione emiliana firmata Berardi e Raspadori.

Alle 20.45 l’Inter di Simone Inzaghi si è presa la vetta solitaria della classifica. I nerazzurri (doppietta di Lautaro Martinez e gol di Calhanoglu e Sanchez) si sono imposti per 4-0 sul Cagliari. Nel ‘Monday Night’ la Roma ha superato 2-0 in casa lo Spezia, grazie ai gol di Smalling e Ibanez.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA: Genoa-Sampdoria 1-3; Fiorentina-Salernitana 4-0; Venezia-Juventus 1-1; Udinese-Milan 1-1; Torino-Bologna 2-1; Verona-Atalanta 1-2; Napoli-Empoli 0-1; Sassuolo-Lazio 2-1; Inter-Cagliari 4-0; Roma-Spezia 2-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 15, Immobile (Lazio) 13, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 10, Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Dzeko (Inter) 8, Berardi (Sassuolo) 8.