Coppa Italia in chiaro su Mediaset: dove e quando vedere le partite

Al via oggi pomeriggio i sedicesimi di finale della Coppa nazionale. Si parte con Venezia-Ternana alle 15.

Scende in campo la Coppa Italia con gli otto sedicesimi di finale. In campo squadre di Serie A e di Serie B. Le otto squadre vincitrici andranno a sfidare negli ottavi di finale le otto compagini di Serie A che hanno concluso nei primi otto posti lo scorso campionato di calcio. L’anno scorso a imporsi in questa competizione è stata la Juventus, che ha superato l’Atalanta 2-1 nella finale giocata a Reggio Emilia.

Si parte oggi con Venezia-Ternana alle 15, con Udinese-Crotone alle 18 e con Genoa-Salernitana alle 21. Domani sono in programma i match: Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento. Infine, giovedì si giocheranno Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale in programma a gennaio:

Juventus – Sampdoria/Torino

Sassuolo – Cagliari/Cittadella

Napoli – Fiorentina/Benevento

Atalanta – Venezia/Ternana

Milan – Genoa/Salernitana

Lazio – Udinese/Crotone

Roma – Spezia/Lecce

Inter – Verona/Empoli

Coppa Italia, sedicesimi di finale: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere in chiaro tutta la competizione. Quindi, tutte le partite dei sedicesimi di finale in programma questa settimana (e tutte le partite future) saranno trasmesse in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, in HD al 506 del digitale terrestre e al 106 di Tivùsat e decoder Sky). In streaming sarà possibile visionare i vari incontri in diretta su Mediaset Play Infinity o su SportMediaset.it

Ecco la programmazione tv completa degli otto sedicesimi di finale di Coppa Italia: